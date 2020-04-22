В Киевской области СБУ разоблачила преступную группу, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров.

Организатором оказался профессор одного из вузов столицы, который преподает химию.

— Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области, — отмечают в СБУ.























В Киеве СБУ разоблачила нарколабораторию, которую устроил профессор химии / 6 фотографий

Фигуранты наладили производство психотропных — амфетамина и катинона, а также прекурсора — фенилнитропропена.

— Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы.

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Химические вещества для изготовления товара получали из стран Азии и Западной Европы, в частности через сервисы международной почтовой связи.

Кроме сбыта наркотиков группировка также предлагала за деньги свои знания и опыт по производству психотропных веществ другим подпольным “специалистам” из криминальной среды.

Ранее в Киевской области разоблачили подпольное производство антисептиков для аптек и больниц.