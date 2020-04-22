Во Львовской области от коронавируса умерла женщина 1960 года рождения, которая работала медицинским работником.

Положительный тест подтвердил у нее коронавирус 18 апреля.

13 апреля она была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. У женщины были гипертоническая болезнь и ожирение.

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Также от коронавируса умер 44-летний мужчина. ПЦР-тест, который приняли 20 апреля, подтвердил у пациента коронавирус. Результат теста получили 22 апреля, в день смерти мужчины.

Он проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У него не было сопутствующих болезней.

Таким образом во Львовской области зафиксировано 12 смертей от коронавируса.

Напомним, первую смерть от коронавирус во Львовской области зафиксировали 4 апреля.

Источник: Львовская ОГА