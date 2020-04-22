PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Во Львовской области от Covid-19 умер врач

Во Львовской области от коронавируса умерла женщина 1960 года рождения, которая работала медицинским работником.

Положительный тест подтвердил у нее коронавирус 18 апреля.

13 апреля она была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. У женщины были гипертоническая болезнь и ожирение.

Читайте: В Украине начинают клинические испытания лекарства от коронавируса

Также от коронавируса умер 44-летний мужчина. ПЦР-тест, который приняли 20 апреля, подтвердил у пациента коронавирус. Результат теста получили 22 апреля, в день смерти мужчины.

Он проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У него не было сопутствующих болезней.

Таким образом во Львовской области зафиксировано 12 смертей от коронавируса.

Напомним, первую смерть от коронавирус во Львовской области зафиксировали 4 апреля.

Источник: Львовская ОГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка