В Тернопольской области по состоянию на 22 апреля лабораторно подтвердили 471 случай коронавируса, за сутки – 36, из которых в Почаеве — 13.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, среди инфицированных — 440 взрослых и 31 ребенок.

От Covid-19 в области умерли 7 человек и 34 уже выздоровели.

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Новые случаи инфицирования на Тернопольщине:

Тернополь – 3;

Тернопольский район (поселок Великие Борки) – 1;

Шумский район (село Сураж) — 1;

Чертковский район (село Ромашовка) — 2;

Кременецкий район — 16: город Почаев – 13, село Старый Почаев – 2, село Старый Тараж — 1;

Бучацкий район (село Барыш) — 13.

Кстати, в Почаеве, где находится Почаевская лавра, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд. Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, на Пасху, 19 апреля, несмотря на запрет, в Почаевской лавре служба состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.