PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В транспорте позволили перевозить доноров крови — решение правительства

К постановлению Кабмина на заседании 22 апреля внесены изменения, регламентирующие карантинные мероприятия, в частности добавлены в перевозки в городском транспорте лица, изъявившие желание быть донорами крови.

— Это продиктовано тем, что в Украине резко уменьшились запасы крови, — сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также, по его словам, правительство разрешило привлекать к работе отдельные категории сотрудников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

Кроме того, Кабмин ослабил условия обсервации, в частности в отношении людей, которые приезжают из-за рубежа.

На заседании 22 апреля Кабмин решил продлить карантин в Украине до 11 мая 2020 года.

Напомним, по состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то есть 467 за сутки.

Из них 174 летальных, 424 пациента уже выздоровели.

Фото: Київпастранс

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка