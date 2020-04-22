К постановлению Кабмина на заседании 22 апреля внесены изменения, регламентирующие карантинные мероприятия, в частности добавлены в перевозки в городском транспорте лица, изъявившие желание быть донорами крови.

— Это продиктовано тем, что в Украине резко уменьшились запасы крови, — сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также, по его словам, правительство разрешило привлекать к работе отдельные категории сотрудников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина.

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Кроме того, Кабмин ослабил условия обсервации, в частности в отношении людей, которые приезжают из-за рубежа.

На заседании 22 апреля Кабмин решил продлить карантин в Украине до 11 мая 2020 года.

Напомним, по состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то есть 467 за сутки.

Из них 174 летальных, 424 пациента уже выздоровели.

Фото: Київпастранс