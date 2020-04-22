В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое умерли.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения. В Винницкой и Закарпатской областях по одному военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Всего на изоляции (в частности, на самоизоляции) находятся 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, — 140 человек.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в Украине зарегистрировали 6 592 случая Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.