Украина получит от Еврокомиссии €1,2 млрд на борьбу с Covid-19 – Зеленский

Для поддержки Украины во время пандемии коронавируса Европейская комиссия выделяет €1,2 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.

— Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор, — подчеркнул глава государства.

По его словам, эти средства станут гарантом макроэкономической стабильности в Украине.

В частности, государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан во время пандемии.

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Предложение ЕК в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

— Когда это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 или первой половине 2021 года.

Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда, — отмечают в ОП.