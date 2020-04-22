Украина стала пятой страной в мире, которая создала тесты на Covid-19 – Голубовская

Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса.
Об этом заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская в эфире одного из телеканалов.
— Мы пятая страна в мире. Я очень горжусь, что у нас есть люди, которые инициировали и создали эти тесты. Будем изучать иммунитет. Еще нет точных данных о повторном заражении, — сказала она.
Читайте: Между Намибией и Марокко: Украина делает 134 теста на Covid-19 на 1 млн населения
Голубовская отметила, что на сегодняшний день в Украине вирус гриппа является самым исследуемым после вируса иммунодефицита человека.
Ранее Голубовская заявила, что минимум 80% населения может быть инфицировано коронавирусом.