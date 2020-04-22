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Факты / Украина

Украина стала пятой страной в мире, которая создала тесты на Covid-19 – Голубовская

Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса.

Об этом заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская в эфире одного из телеканалов.

— Мы пятая страна в мире. Я очень горжусь, что у нас есть люди, которые инициировали и создали эти тесты. Будем изучать иммунитет. Еще нет точных данных о повторном заражении, — сказала она.

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Голубовская отметила, что на сегодняшний день в Украине вирус гриппа является самым исследуемым после вируса иммунодефицита человека.

Ранее Голубовская заявила, что минимум 80% населения может быть инфицировано коронавирусом.

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