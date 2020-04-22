В Украине начинают клинические испытания лекарства от коронавируса

В Украине начинают тестирование отечественного лекарственного препарата, который может снижать или предотвращать угрозу смерти от осложнений, которые могут возникать в результате коронавируса.

Также рассматривается возможность использования этого средства как для лечения коронавируса, так и для профилактики заболевания.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что клинические испытания покажут, что препарат сможет уберечь жизни украинцев.

— Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки, — сказал Зеленский.

По состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели.

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Всего в мире коронавирусом заболели 2 582 529 случаев коронавирусной инфекции. На первом месте по количеству инфицированных США, где вирус обнаружили у 825 306 человек.

На втором месте оказалась Испания, где коронавирусом заболели 208 389 человек. Италия занимает третье место по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 183 957 случаев.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время тесного контакта с больным.