PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине начинают клинические испытания лекарства от коронавируса

В Украине начинают тестирование отечественного лекарственного препарата, который может снижать или предотвращать угрозу смерти от осложнений, которые могут возникать в результате коронавируса.

Также рассматривается возможность использования этого средства как для лечения коронавируса, так и для профилактики заболевания.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что клинические испытания покажут, что препарат сможет уберечь жизни украинцев.

— Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки, — сказал Зеленский.

По состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели.

Читайте: Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом

Всего в мире коронавирусом заболели 2 582 529 случаев коронавирусной инфекции. На первом месте по количеству инфицированных США, где вирус обнаружили у 825 306 человек.

На втором месте оказалась Испания, где коронавирусом заболели 208 389 человек. Италия занимает третье место по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 183 957 случаев.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время тесного контакта с больным.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка