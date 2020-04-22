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Факты / Украина / Общество

В Украине продлили карантин: как школы завершат учебный год

Учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения до 11 мая.

В школах должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года.

Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня.

В календарно-тематическом планировании на следующий учебный год Министерство рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебного года, а в 2-11-х классах провести входящее диагностирование уровня знаний учащихся.

Читайте: Всеукраинская школа онлайн: список каналов, где можно смотреть уроки

МОН не рекомендует проводить последние звонки и выпускные вечера.

Рекомендации МОН для школ:

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Минобразования

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