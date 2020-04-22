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Факты / Украина

В Украине еще 467 человек заразились коронавирусом, всего — 6 592

По состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировали 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Из них 174 летальных, 424 пациента вылечились.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 349 случаев;
  • Волынская область — 176 случаев;
  • Днепропетровская область — 150 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 287 случаев;
  • Закарпатская область — 218 случаев;
  • Запорожская область — 141 случай;
  • Ивано-Франковская область — 589 случаев;
  • Кировоградская область — 251 случай;
  • м. Киев — 989 случаев;
  • Киевская область — 390 случаев;
  • Львовская область — 274 случая;
  • Луганская область — 26 случаев;
  • Николаевская область — 82 случая;
  • Одесская область — 148 случаев;
  • Полтавская область — 116 случаев;
  • Ровенская область — 353 случая;
  • Сумская область — 86 случаев;
  • Тернопольская область — 471 случай;
  • Харьковская область — 82 случая;
  • Херсонская область — 72 случая;
  • Хмельницкая область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 1053 случая;
  • Черкасская область — 206 случаев;
  • Черниговская область — 13 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

К слову, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, в Украине до 24 апреля действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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