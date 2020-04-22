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Факты / Украина / Общество

В Украине появятся платные камеры в СИЗО

В Украине заработает експереминтальний проект Министерства юстиции, предусматривающий платные камеры в СИЗО.

Его внедрение поддержали в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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— Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание, — объяснил Министр юстиции Денис Малюська.

Перечень следственных изоляторов, где будут выделяться помещения с улучшенными условиями, объявят позже.

Средства, уплаченные за предоставление таких услуг, будут направлять в специальный фонд и использовать для проведения ремонтов в следственных изоляторах.

— По результатам проведения экспериментального проекта, завершить который планируется 31 декабря 2021 года, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, — сообщил министр.

Напомним, впервые о камерах СИЗО повышенного комфорта Дмитрий Малюська сообщил 18 апреля.

Источник: Минюст

Фото: Dreamstime

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