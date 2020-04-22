У украинцев на карантине повысился уровень депрессии — опрос

Социологи повторно зафиксировали у украинцев признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройство сна. Сравнивая результаты опроса с предыдущими, заметны незначительный рост депрессии и уменьшение тревожности.

Уровни паники, усталости и расстройство сна остались без изменений.

Социологи предполагают, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями и отсутствием новых впечатлений.

А вот обнаруженная тревожность является ситуативной, поэтому ее падение связано с адаптацией к новым условиям и снижением ощущение неопределенности.

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В динамике заметный рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет).

Интересен тот факт, что женщины демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Они лучше адаптировались к изменениям.

Среди тех, кто имеет работу, заметны низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто работает хотя бы отдаленно. Это объясняют тем, что работа помогает разнообразить жизнь.

Также среди тех, кто работает в удаленном режиме, уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.

К слову, интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) проводился социологической группой Рейтинг совместно с сетью POLLARIS с 10 до 12 апреля. Участие в нем приняли 1 627 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 4%.

Ранее Факты ICTV публиковали исследование, в котором говорилось о том, что работа во время карантина спасает.

Источник: Социологическая группа Рейтинг