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Факты / Украина

Как Киев будет выходить из карантина: прогноз Кличко

В Киеве разработаны первоочередные шаги по ослаблению карантина. Это будет происходить постепенно, с учетом развития ситуации по распространению коронавируса, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словами, изучается опыт европейских стран, где сначала открывают небольшие магазины, постепенно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам, на работу общественного транспорта.

– Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом. Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, — карантин будет продолжаться, – отметил Кличко.

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При этом он напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года, и до этой даты доступ на все кладбища Киева будет ограничен.

По состоянию на 22 апреля в Киеве подтвердили еще 97 случаев коронавируса, общее количество выросло до 989 человек.

В целом от Covid-19 умерли 19 киевлян, 39 человек выздоровели.

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