Как в период карантина избавиться от неудобного кредита

Что делать, когда карантин продлили, но нужно погасить кредит? Особенно, когда работы нет или доход существенно уменьшился. Или вас не устраивают условия кредита? Можно ли в таком случае уменьшить размер ежемесячного платежа или переплату?

На помощь приходит такая услуга как рефинансирование — оформление нового кредита для погашения старого. КредитМаркет предлагает рефинансирование до 300 тыс. грн на погашение кредитов, оформленных в других финансовых учреждениях, на удобных для Вас условиях!

Преимущества перекредитования в КредитМаркет:

возможность оформления нового кредита по более низкой процентной ставке и самостоятельный выбор удобной даты внесения платежей;

увеличение срока кредитования, что позволит уменьшить суммы ежемесячных выплат;

возможность погасить остаток по кредиту, полученного под залог, и в дальнейшем обслуживать беззалоговый кредит, свободно распоряжаясь имуществом, которое ранее было предметом залога;

погашение нескольких кредитов в одном или нескольких банках одним кредитом от КредитМаркет, что существенно упростит его обслуживание;

получения дополнительных средств на ваши потребности.

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Мы поможем снизить неумеренную финансовую нагрузку и поддержать репутацию вашей кредитной истории!

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