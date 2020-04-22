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Факты / Украина

Какие врачи получат повышенную зарплату за работу с больными Covid-19

Врачи, работающие в бригадах экстренной скорой помощи с больными коронавирусом, будут получать зарплату по повышенным расценкам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Финансирование бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными Covid-19, будет происходить по повышенным расценкам, куда входит и повышенная заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в государственном бюджете на это.

Читайте: Какие врачи получат доплаты за лечение больных Covid-19 — список должностей

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал сумму премий медикам, которые лечат больных Covid-19. В частности, размеры доплат составят от 11 до 17 тыс. грн.

Фото: Dreamstime

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