78 из 224 жителей общежития в Вишневом инфицированы коронавирусом

Среди 224 жителей общежития в Вишневом, где обнаружена вспышка коронавируса, инфицирование подтверждено у 78 человек.

Такие результаты ПЦР-тестирований обнародовала пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Среди инфицированных есть 16 детей до 17 лет. Три пациента находятся в больнице.

Остальные проходят самоизоляцию по месту жительства.

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Отрицательные результаты получили еще четверо полицейских и одна медсестра, которым также сделали тесты.