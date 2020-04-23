78 из 224 жителей общежития в Вишневом инфицированы коронавирусом

Среди 224 жителей общежития в Вишневом, где обнаружена вспышка коронавируса, инфицирование подтверждено у 78 человек.
Такие результаты ПЦР-тестирований обнародовала пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Среди инфицированных есть 16 детей до 17 лет. Три пациента находятся в больнице.
Остальные проходят самоизоляцию по месту жительства.
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Отрицательные результаты получили еще четверо полицейских и одна медсестра, которым также сделали тесты.
Напомним, Факты ICTV сняли сюжет о ситуации с Covid-19 в Вишневом и рассказали, почему больных вовремя не изолировали.