Почему от коронавируса выздоровели так мало людей — объяснение Кличко

Коронавирус — очень агрессивная и не до конца изученная болезнь, поэтому и лечится она очень сложно и долго.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время ежедневного брифинга.

— Вирус Covid-19 — очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет, как и нет вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие — менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго, — отметил Кличко.

По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней.

— 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их — более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все поправятся? — отметил мэр Киева.

По его словам, чтобы убедиться, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР тесты.

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Оказалось, что один тест не может точно показать, что вируса в организме уже нет. А человек в это время может оставаться заразным.

— У половины людей, которые переболели коронавирусом, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. И такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7 тыс. больных в Украине, выздоровели 505 пациентов. Поэтому мы и призываем людей беречься. Вирус — агрессивный и опасный. И лечится слишком сложно, — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 12.00 23 апреле в Киеве зафиксировано 1059 случаев коронавируса, из которых 70 — за прошедшие сутки.