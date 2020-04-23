ВНО 2020: даты, формат и процедура проведения тестирования

Даты ВНО в 2020 году зависят от того, когда в Украине закончит карантин из-за коронавируса.

Разъяснение о проведении внешнего независимого оценивания предоставило Министерство образования и науки Украины.

Даты проведения ВНО

Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля.

Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Читайте: К проведению ВНО-2020 готовят 5 188 центров тестирования — Минобразования

Кроме того, от окончания карантина зависит и вступительная кампания в университеты.

Формат и процедура проведения ВНО

В аудитории будут находиться максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция в 1,5 метра. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение.

Количество тестов

Каждый участник может сдать максимум четыре теста, а количество заданий в них, основанных на изучаемом в апреле-мае 11 класса, ничтожно мала.

— Такое задание может быть только один на весь тест, поэтому перепечатывать тираж тестовых тетрадей через такое маленькое количество заданий нецелесообразно, — отметили в Минобразования.

ВНО 2020 в условиях пандемии

Участники тестирования и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились Covid-19, смогут пройти ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. Однако, если они пропустят и дополнительную сессию, то их освободят от ВНО по состоянию здоровья.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за карантина в Украине Минобразования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.