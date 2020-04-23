Дезинфекция улиц при Covid-19: Комаровский заявил, что это “кража денег”

Дезинфекция улиц при Covid-19 является бессмысленным действием, поскольку ни в ВОЗ, ни в других авторитетных медицинских организациях не говорится о ее пользе.

Об этом заявил педиатр Евгений Комаровский.

— Медицинская наука понятия не имеет нужно ли дезинфицировать улицы при коронавирусной инфекции, — сказал он.

По его словам, информация, которая есть у медиков относительно распространения коронавируса, как он гибнет на улице и сколько его на тротуаре, говорят о том, что это бессмысленно.

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Дезинфекция улиц обладает только психо-терапевтическим действием, что позволяет уменьшить панические настроения.

По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег.

Он отметил, что на село выделяется 120 тыс. грн, а на город могут тратиться миллионы, но никто не может проверить чем поливают улицы – средством или водой.

— Дезинфекция – шикарный способ украсть кучу денег, — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал что для того, чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.