Самолет с украинскими медиками, которые были в Италии, приземлился в Киеве

В Украину из Италии вернулись двадцать медиков, которые помогали итальянским врачам бороться с коронавирусной инфекцией.

Самолет приземлился в столичном аэропорту имени Игоря Сикорского.

Последние три недели наши медики перенимали опыт борьбы с Covid-19 у своих итальянских коллег в провинции Марке. Именно в этом районе было зафиксирована самая большая смертность от Covid-19.

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Находясь там, украинцы активно в режиме онлайн делились собственным опытом с украинскими коллегами. В частности рассказывали и об алгоритме диагностики коронавируса, работе больниц, скорых и правоохранителей.

Украинская медицинская бригада состояла из инфекционистов, реаниматологов, хирургов, анестезиологов, эндокринологов и невропатологов.

— Мы увидели достаточно современные протоколы, которые меняются почти каждый день, каждую неделю, ведь наши итальянские коллеги сейчас начинают использовать другие медицинские средства, которые помогают им в лечении коронавирусной инфекции. Те протоколы, которые внедряются итальянцами, мы будем рекомендовать нашим коллегам из Минздрава, — отметил врач Юрий Саак.

По возвращении домой наши медики пройдут обязательную обсервацию. Своими знаниями они поделятся в режиме онлайн. А после 14-ти дневной изоляции полученный опыт уже будут практиковать в украинских больницах.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что врачи, работающие в бригадах экстренной скорой помощи с больными коронавирусом, будут получать зарплату по повышенным расценкам.