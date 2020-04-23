Экономика Украины упадет на 6,5% в 2020 из-за коронавируса – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B.

При этом эксперты ухудшили прогноз по рейтингу нашей страны с “позитивного” до “стабильного” из-за пандемии коронавируса.

В Fitch отмечают, что пандемия “частично обратит вспять улучшения в Украине в последние годы”.

Агентство прогнозирует падение экономики Украины на 6,5% в 2020 году после роста на 3,2% в 2019 году. На потреблении негативно скажется сокращение денежных переводов в страну.

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Эксперты ожидают, что экономика Украины восстановится до 3,5% в 2021 году. Однако, уверенно об этом еще рано говорить из-за непредсказуемости ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось, ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере $1,2 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса.