Карантин в Украине: цены на аренду жилья в Киеве снизились на 7-10%

Карантинный апрель повлиял на стоимость аренды и покупки квартир в Киеве и в пригороде. По сравнению с мартом цены на съем жилья в городе снизились на 7-10%. А вот купить жилье в столице или в пригороде можно дороже, чем в предыдущем месяце.

С середины марта в Киеве упали цены на долгосрочную аренду квартир, говорится в отчете компании OLX.

Однокомнатные — подешевели на 10%, или на 1 000 грн, средняя цена — 9 000 грн в месяц;

Двухкомнатные — упали в цене на 7%, или на 1 000 грн, средняя цена — 12 500 грн в месяц;

Трехкомнатные — стали дешевле на 9%, или на 1 500 грн, средняя цена — 15 000 грн в месяц.

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А вот цены на покупку жилья в столице немного выросли.

— Стоимость продажи однушек и двушек в Киеве выросла на 1%, продают их в среднем за 1,22 млн грн и 1,86 млн грн. Трехкомнатные квартиры подорожали на 7%: если в начале марта их стоимость составляла 2,47 млн грн, то в апреле – 2,64 млн грн, — говорится в отчете OLX.

Если говорить о пригороде, то там цены на аренду жилья не изменились. В Броварах в апреле можно найти такие цены на съем квартиры:

однокомнатные — 7 000 грн в месяц;

двухкомнатные — 7 500 грн в месяц;

трехкомнатные — 8 000 грн в месяц.

В Вышгороде и Вишневом цены на однокомнатные квартиры упали, а стоимость квартир с двумя и тремя комнатами не изменилась.

Продают же жилье в пригороде на 3-5% дороже.

— Приобрести однокомнатную квартиру в Броварах в апреле стоит на 4% дороже, чем в начале марта — 806,3 тыс. грн. Двушки выросли в цене на 3% — 1,23 млн грн. Неизменными остались цены на трешки — в среднем 1,47 млн грн, — говорят представители OLX.

Подобная ситуация наблюдается в Вышгороде и Вишневом.

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