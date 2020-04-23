Комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому закону

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже 94% поправок в законопроект Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

— Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено и остановились мы на 15 631 правке. Осталось только 8 абзацев, — рассказал Железняк.

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Депутат отметил, что комитет еще вернется к рассмотрению одного блока поправок.

Следующее заседание комитета состоится в понедельник, в 10.00.

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.