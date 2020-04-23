Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 23 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 70 человек.

Всего в столице 1059 подтвержденных случаев заболевания.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +6

Шевченковский +2

Соломенский +10

Днепровский +1

Святошинский +6

Деснянский +11

Подольский +4

Голосеевский +13

Оболонский +6

Дарницкий +11

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Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.