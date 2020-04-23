Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 23 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 70 человек.
Всего в столице 1059 подтвержденных случаев заболевания.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +6
- Шевченковский +2
- Соломенский +10
- Днепровский +1
- Святошинский +6
- Деснянский +11
- Подольский +4
- Голосеевский +13
- Оболонский +6
- Дарницкий +11
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Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. За сутки заболели 578 человек.
Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.