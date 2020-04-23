По состоянию на 12.00 23 апреля в Киеве зафиксировано 1 059 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— За минувшие сутки обнаружили еще 70 новых случаев.

Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года.

Также среди новых больных — 2 девочек и 5 мальчиков в возрасте до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса. Из них 187 летальных, 504 пациенты вылечились.