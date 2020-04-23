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Факты / Украина

Коронавирус в Луганской области зафиксирован уже у 27 человек

По состоянию на утро 23 апреля в Луганской области зафиксированы 4 новых случая инфицирования коронавирусом.

В связи с этим, общее количество инфицирований в области выросло до 27.

22 апреля Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины сообщал о том, что трое жителей региона выздоровели от Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

К слову, по состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

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