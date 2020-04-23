Коронавирус в Украине - статистика МОЗ и карта распространения по областям

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 353 случая;

Волынская область — 188 случаев;

Днепропетровская область — 186 случаев;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 304 случая;

Закарпатская область — 230 случаев;

Запорожская область — 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 644 случая;

Кировоградская область — 258 случаев;

г. Киев — 1 059 случаев;

Киевская область — 451 случай;

Львовская область — 282 случая;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 396 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 499 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 61 случай;

Черновицкая область — 1140 случаев;

Черкасская область — 220 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.