PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кредит под 3% и отсрочка по “телу”: Кабмин готовит программу Новые деньги

Кабинет министров совместно с банками разрабатывает программу льготных кредитов Новые деньги.

Правительство представит ее на следующей неделе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, программа Новые деньги “рассчитана на людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе”.

Льготные кредиты под 3% будут предоставляться с отсрочкой уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитными каникулами по процентам, добавил премьер.

Читайте: Почему не одобряют кредит онлайн — эксперт назвал причины

Шмыгаль также напомнил об обновленном формате кредитной программы Доступные кредиты 5-7-9% для малого и микробизнеса.

Как сообщалось, 15 апреля правительство увеличило максимальную сумму займа до 3 млн грн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка