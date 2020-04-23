Кредит под 3% и отсрочка по “телу”: Кабмин готовит программу Новые деньги

Кабинет министров совместно с банками разрабатывает программу льготных кредитов Новые деньги.

Правительство представит ее на следующей неделе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, программа Новые деньги “рассчитана на людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе”.

Льготные кредиты под 3% будут предоставляться с отсрочкой уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитными каникулами по процентам, добавил премьер.

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Шмыгаль также напомнил об обновленном формате кредитной программы Доступные кредиты 5-7-9% для малого и микробизнеса.

Как сообщалось, 15 апреля правительство увеличило максимальную сумму займа до 3 млн грн.