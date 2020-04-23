Министерство образования и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм проведения ВНО-2020.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— Это делается, чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась.

Также учебные заведения столицы и сами ученики должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно.

— Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Сегодня все столичные учебные заведения продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн занятий, — отметил мэр Киева.

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Он также отметил, что, согласно приказу Министерства образования, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения учащихся должно быть завершено учебными заведениями не позднее 15 июня.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или другим способом. А оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года.

Напомним, правительство продолжило карантин в Украине до 11 мая в связи с распространением коронавируса.