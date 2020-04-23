PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Кировоградщине от коронавируса выздоровели 10 медиков

В Кировоградской области 10 медработников вылечились от Covid-19. Всего в области выздоровел 31 человек.

Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

Отмечается, что только за минувшие сутки от коронавируса вылечились шесть человек.

Читайте: В Ровенской области коронавирусом заболели 109 медиков, среди которых 26 врачей

— Непосредственно за минувшие сутки зарегистрировали шесть человек, которые вылечились от Covid-19. Речь идет о трех мужчинах и трех женщинах с Кропивницкого.

Среди них — 63-летняя медработница областного клинического госпиталя ветеранов войны и 45-летняя медработница Центральной городской больницы в Кропивницком, — отметил глава ОГА Андрей Балонь.

Всего на Кировоградщине зафиксировано 258 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 12 апреля в Кировоградской области Covid-19 подтвердили у 44 медработников.

Источник: Кировоградская ОГА

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка