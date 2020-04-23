В Кировоградской области 10 медработников вылечились от Covid-19. Всего в области выздоровел 31 человек.
Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
Отмечается, что только за минувшие сутки от коронавируса вылечились шесть человек.
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— Непосредственно за минувшие сутки зарегистрировали шесть человек, которые вылечились от Covid-19. Речь идет о трех мужчинах и трех женщинах с Кропивницкого.
Среди них — 63-летняя медработница областного клинического госпиталя ветеранов войны и 45-летняя медработница Центральной городской больницы в Кропивницком, — отметил глава ОГА Андрей Балонь.
Всего на Кировоградщине зафиксировано 258 подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, по состоянию на 12 апреля в Кировоградской области Covid-19 подтвердили у 44 медработников.
Источник: Кировоградская ОГА