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Факты / Украина / Общество

На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением

Во Львовской области погиб курсант одного из высших военных учебных заведений. Военнослужащий скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Тело парня нашли 22 апреля около 18.30 на одном из военных полигонов.

Причины и обстоятельства гибели курсанта выясняют представители местной полиции, военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

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Информацию о гибели военнослужащего полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на полигоне под Одессой взорвался боеприпас, в результате чего ранения получили трое курсантов. Инцидент произошел во время полевого выхода на территории учебного центра в поселке Черноморское.

Источник: Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины

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