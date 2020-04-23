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Факты / Украина

Алексей Петров назначен новым председателем Закарпатской ОГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил в Ужгороде нового председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Указ президента Украины о назначении губернатором Закарпатья Петрова был опубликован 22 апреля.

До сегодняшнего дня Петров занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года.

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Также он был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 глав администраций и назначил 6 новых.

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