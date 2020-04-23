Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил, и сейчас невозможно дать объективный прогноз, когда это произойдет.

Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского института им. Богомольца Ольга Голубовская.

Она заявила, что нужно с осторожностью прислушиваться к прогнозам относительно Covid-19.

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— Я думаю, что пик у нас еще впереди, но вообще, вы знаете, я отказалась что-либо прогнозировать по этой болезни, поскольку, во-первых, ни один прогноз не предусмотрел того, что произошло в Италии и в США, и все, что касается прогнозов относительно глобальных инфекционных болезней, которые только появились среди человеческой популяции, — во всем этом нужно быть очень осторожными относительно прогнозов. Сейчас главная задача — обеспечить выживание максимального количества больных, — сказала Голубовская.

Также она добавила, что потенциально коронавирус составляет еще не известные в медицинской общности риски. Именно поэтому Голубовская настаивает, что госпитализировать необходимо не только больных, у которых уже начались проблемы с дыханием, но и пациентов в состоянии средней тяжести.

— Я была категорически против дискуссии, нужно закупить много аппаратов ИВЛ, так как наша задача — не допустить пациента к состоянию, когда ему нужна искусственная вентиляция легких, поскольку особенностью COVID-19 является то, что смертность у больных, уже требуют искусственного дыхания, чрезвычайно высокой. Поэтому я выступаю за более массовую госпитализацию, даже более массовую, чем в развитых странах Европы, — отметила Голубовская.

Она также подчеркнула, что особенно это касается людей из группы риска: с хроническими заболеваниями, такими как диабет, а также людей старше 60 лет. Такие пациенты нуждаются в пребывании в стационаре, чтобы за ними постоянно следили врачи.

Кроме того, она отметила, что очень трудно выявить Covid-19 у пациентов с сахарным диабетом, поскольку у них болезнь проходит необычно — она ​​начинается сразу со второй, более тяжелой стадии.

— Любой респираторный синдром — покашливание, незначительное повышение температуры — должен рассматриваться априори как Covid-19 до тех пор, пока не доказано обратное. По-другому никак не получается. Поэтому больные из группы риска и те, кто их наблюдает, должны осознавать риски и должны быть направлены в стационар при малейших симптомах ОРВИ, — подчеркнула Голубовская.

Напомним, по прогнозам Кабинета министров Украины, пик заболеваемости Covid-19 в Украине следует ожидать в начале мая.