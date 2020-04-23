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Факты / Украина

Пик заболеваемости Covid-19 в Киеве ожидается в начале мая — Кличко

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вируслогив. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников — Вербного воскресенья, Пасхи. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных, из них более 100 — это медики.

Читайте: Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

Виталий Кличко также отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных коронавирусом. На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных Covid-19.

Он добавил, что в случае необходимости город готов развернуть до 7 тыс. коек.

Ранее Факты ICTV писали, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Украине.

Источник: Виталий Кличко 

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