Из-за эпидемии коронавируса Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий празднования Рамадана.

Так, привычные коллективные молитвы будут проводиться дома с участием членов семьи, а не в мечетях.

С этой целью было увеличено количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане могли удовлетворять свои духовные потребности.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать, и последние новости

Кроме того, на период карантина запрещено посещать мечети женщинам, детям, старикам и больным.

Также управление организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

Напомним, в этом году месяц великого поста у мусульман Рамадан наступит 24 апреля с восходом солнца и продлится до заката 23 мая.