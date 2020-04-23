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Факты / Украина

Рамадан 2020: украинские мусульмане изменили формат празднования из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий празднования Рамадана.

Так, привычные коллективные молитвы будут проводиться дома с участием членов семьи, а не в мечетях.

С этой целью было увеличено количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане могли удовлетворять свои духовные потребности.

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Кроме того, на период карантина запрещено посещать мечети женщинам, детям, старикам и больным.

Также управление организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

Напомним, в этом году месяц великого поста у мусульман Рамадан наступит 24 апреля с восходом солнца и продлится до заката 23 мая.

Источник: Интерфакс-Украина

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