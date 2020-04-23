Сокращение врачей и уменьшение зарплат не предвидится – Ляшко

Сокращение медиков пока не предвидится, так как Национальная служба здоровья Украины продолжает финансировать медучреждения по глобальному бюджету.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

— Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть, — сказал Виктор Ляшко.

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По его словам, если такие случаи будут наблюдаться, в Минздраве на них будут жестко реагировать.

Напомним, ранее мы писали, что Украина продлила карантин до 11 мая.