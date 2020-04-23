PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В “ДНР” и “ЛНР” подтвердили 115 случаев коронавируса

Российские оккупационные администрации в Донецке и Луганске обнародовали информацию о количестве больных Covid-19.

Так, по состоянию на 23 апреля коронавирус в так называемой ДНР подтвердили у 67 человек, 8 825 человек находятся под наблюдением.

Количество больных коронавирусом в так называемой ЛНР по состоянию на 22 апреля составило 48 инфицированных. В частности, под наблюдением находятся более 5 тыс. жителей, в инфекционных отделениях — до 100 человек.

Читайте: В Крыму подтвердили 78 случаев Сovid-19, из них 25 — в Севастополе

В общем, в ОРДЛО, согласно их данным, под контролем из-за коронавируса находятся более 13 тыс. человек.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области подтвердили три новых случая Covid-19.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка