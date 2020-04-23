Российские оккупационные администрации в Донецке и Луганске обнародовали информацию о количестве больных Covid-19.

Так, по состоянию на 23 апреля коронавирус в так называемой ДНР подтвердили у 67 человек, 8 825 человек находятся под наблюдением.

Количество больных коронавирусом в так называемой ЛНР по состоянию на 22 апреля составило 48 инфицированных. В частности, под наблюдением находятся более 5 тыс. жителей, в инфекционных отделениях — до 100 человек.

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В общем, в ОРДЛО, согласно их данным, под контролем из-за коронавируса находятся более 13 тыс. человек.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области подтвердили три новых случая Covid-19.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий