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Факты / Украина

В Донецкой области подтвердили три новых случая Covid-19

В Донецкой области зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Пациенты из разных городов и разных возрастов. Это 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска и 60-летняя женщина из Константиновки.

Все они вернулись из России, после чего находились на самоизоляции.

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У всех больных заболевание протекает бессимптомно в легкой форме. Поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

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