По состоянию на 23 апреля в аннексированом Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено 78 случаев коронавируса, сообщили в Крымской правозащитной группе.

Но оккупационная администрация Крыма уже признала 53 случая заболевания Covid-19. В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых инфицировал приезжий из России. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, находившихся на самоизоляции, которым волонтеры доставляли продукты.

Кроме того, с 18 до 25 возросло число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Севастополе.

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Также в Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, и распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, которое тщательно скрывается.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Источник: Крымская правозащитная группа, Министерство по вопросам реинтеграции