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Факты / Украина / Общество

В Киеве дроны продезинфицировали мусоросжигательный завод

Для дезинфекции больших промышленных территорий Киевтеплоэнерго и украинская компания DroneUA создали пилотный проект дронов.

Новый способ дезинфекции территории протестировали на мусорозжигательном заводе Энергия.

По словам директора завода Сергея Крикуна, дезинфекция проводится ежедневно с начала введения карантина.

— На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода, — сказал Крикун.

Дрон, который дезинфицировал завод, способен в воздух поднимать 16 литров дизраствора. За один вылет он может дезинфицировать площадь до 20 тыс. кв за 10-15 минут.

Читайте: Чем убирать квартиру во время карантина: средства для дезинфекции

Ранее такой способ дезинфекции применяли в Китае.

К слову, вирус Covid-19 продолжает жить на поверхностях в течение пяти дней.

Обновленные данные опубликовал Центр общественного здоровья. Отмечается, что заразность Covid-19 значительно снижается уже через три часа.

Источник: Киевтеплоэнерго

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