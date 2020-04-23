В Киеве заработал первый в Украине Детский сад онлайн

В столице начал работу первый в Украине онлайн-садик, рассчитанный на детей 4-6 лет. Этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid-19.

— Именно для самых молодых киевлян заработал Детский сад онлайн на платформе Образовательного хаба города Киева, одновременно мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые оказались один на один с подобными проблемами, — сообщил директор КНП Образовательное агентство города Киева Бадри Лолашвили.

Отныне во время карантина с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность “посещать” интересные и полезные занятия, которые проводят специалисты. Для удобства расписание занятий будет неизменным на все дни:

10.00 — Сказка-йога;

11.00 — Английский для детей;

12.00 — Развивающие занятия.

Все занятия также свободно доступны в записи на постоянной основе.

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— Этот проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских звезд. В рамках Детского сада онлайн мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственное занятия онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность — главное, чтобы это было искренне и от души, — подчеркнула директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Больше информации о Детском саде онлайн можно узнать на Виртуальной платформе эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid-19.

Ссылка на пресс-конференцию по результатам работы платформы, а также о старте работы услуги Детский сад онлайн.

К слову, в рамках Мониторингового центра, который контролирует ситуацию по противодействию коронавирусу, была открыта бесплатная виртуальная платформа по эмоциональной поддержке.