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Факты / Украина / Общество

В Ровенской области коронавирусом заболели 109 медиков, среди которых 26 врачей

По состоянию на вечер 23 апреля на Ровенщине зарегистрировано 420 случаев заболевания Covid-19, в том числе, у 109 медработников.

За последние сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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— Из всех зарестрованих случаев мы имеем 11 летальных, и 41 человек выздоровел. Cеред больных в области на Covid-19 — 109 медработников. В том числе, 26 инфицированных — врачи.

Также Виталий Коваль рассказал, что в области проведен детальный расчет надбавки для врачей, которые оказывали медицинскую помощь в марте в учреждениях первой волны.

Для медиков Ровенской городской больницы и Сарненскую ЦРБ с субвенции выделено соответственно 1 млн и 950 тыс. грн.

— Этих средств достаточно, чтобы выплатить зарплату и 300% надбавки для медиков первой волны, — подчеркнул Коваль.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирусом в Украине заболели уже 1 245 медиков.

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