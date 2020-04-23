Сеть супермаркетов АТБ запустила сервис предварительного заказа онлайн товаров и продуктов питания первой необходимости из магазинов во всех регионах Украины.

— Сейчас сервис доступен клиентам 1 103 магазинов торговой сети АТБ, которые присутствуют в 282 населенных пунктах, 118 районах 24 областей страны, — отметили в пресс-службе АТБ.

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Тестовая версия сервиса сначала работала в магазинах Днепропетровской области. Сервис предусматривает возможность выбрать и заказать товары онлайн, после чего оплатить и забрать его в магазине.

Напомним, с 24 марта АТБ ввел специальные часы посещения для пенсионеров. Теперь пожилых людей обслуживают с 9.00 до 10.00.