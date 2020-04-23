В Одесской области от коронавируса умер 56-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с двусторонней внебольничной пневмонией.

У него также были и сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

30 марта в приемном отделении ему сделали экспресс тест на коронавирус. Результат был отрицательным. Пациент получал терапию согласно протоколу.

Во время планового обследования 9 апреля ему провели тест ПЦР. Результат был отрицательным.

Из-за отсутствия положительной динамики лечения, 21 апреля пациенту провели повторный тест на ПЦР.

22 апреля от острой сердечной недостаточности и отека легких он умер. Вечером результаты показали, что мужчина болел коронавирусом.

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Больной находился в палате терапевтического отделения. У лечащего врача ПЦР-тест отрицательный.

Весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты.

К слову, в Одессе подтвердили 161 случай заражения коронавирусом.

Из новых случаев — 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах.

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Источник: Одесский городской совет