Места в инфекционных отделениях Александровской больницы заканчиваются, сообщила главный врач медучреждения Людмила Антоненко.

По ее словам, в настоящее время там находятся 88 пациентов, из них — 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 — с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет.

— Готовятся дополнительные резервные кровати! Сейчас мы наблюдаем случаи локальных вспышек Covid-19: Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, общежитие в Вишневом, — рассказала она.

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По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек. В Киеве уже 1 059 больных.

Фото: Людмила Антоненко