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Факты / Украина

В Украине 7 170 человек заразились коронавирусом, за сутки 578

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 353 случая;
  • Волынская область — 188 случаев;
  • Днепропетровская область — 186 случаев;
  • Донецкая область — 21 случай;
  • Житомирская область — 304 случая;
  • Закарпатская область — 230 случаев;
  • Запорожская область — 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 644 случая;
  • Кировоградская область — 258 случаев;
  • г. Киев — 1 059 случаев;
  • Киевская область — 451 случай;
  • Львовская область — 282 случая;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Николаевская область — 99 случаев;
  • Одесская область — 161 случай;
  • Полтавская область — 161 случай;
  • Ровенская область — 396 случаев;
  • Сумская область — 89 случаев;
  • Тернопольская область — 499 случаев;
  • Харьковская область — 101 случай;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 61 случай;
  • Черновицкая область — 1140 случаев;
  • Черкасская область — 220 случаев;
  • Черниговская область — 17 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

К слову, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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