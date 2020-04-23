По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.
Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 353 случая;
- Волынская область — 188 случаев;
- Днепропетровская область — 186 случаев;
- Донецкая область — 21 случай;
- Житомирская область — 304 случая;
- Закарпатская область — 230 случаев;
- Запорожская область — 146 случаев;
- Ивано-Франковская область — 644 случая;
- Кировоградская область — 258 случаев;
- г. Киев — 1 059 случаев;
- Киевская область — 451 случай;
- Львовская область — 282 случая;
- Луганская область — 27 случаев;
- Николаевская область — 99 случаев;
- Одесская область — 161 случай;
- Полтавская область — 161 случай;
- Ровенская область — 396 случаев;
- Сумская область — 89 случаев;
- Тернопольская область — 499 случаев;
- Харьковская область — 101 случай;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 61 случай;
- Черновицкая область — 1140 случаев;
- Черкасская область — 220 случаев;
- Черниговская область — 17 случаев.
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К слову, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.