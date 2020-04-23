В Украине новый антирекорд по коронавирусу — Степанов

Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусом — 578 за сутки, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— За прошедшие сутки заболело 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекод за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это последствие, в частности, нарушения карантина на Вербное воскресенье и на Пасху, — подчеркнул он.

По его словам, госпитализированы 182 человека, зафиксировано 13 летальных случаев, в то же время 80 пациентов, в том числе 4 детей, выздоровели.

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— В целом за время пандемии заболели 7 170 человек и выздоровели 504 пациента, летальных случаев — 187, — уточнил Степанов.

Министр также сообщил, что наибольшее количество новых случаев зафиксировано: в Черновицкой области — 87, в Киевской — 61 и в Киеве — 70.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.