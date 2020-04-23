PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Украине начинают тестировать препарат от Covid-19 — Зеленский

В Украине начинают клинические испытания лекарственного средства против коронавируса. Препарат имеет потенциал в лечении Covid-19 и может существенно снижать угрозу летальных случаев от вируса.

О этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля во время видеообращения.

— Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств. И еще в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19. Есть предварительные выводы наших ученых и производителей, по которым этот препарат может быть очень эффективным, — сказал Владимир Зеленский.

Читайте: У нас есть четкий план выхода из карантина — Зеленский

По его словам, это средство может быть эффективным не только при лечении коронавируса, но и для его профилактики.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский встретил Ан-223 Мрия, который привез из Китая медицинский груз весом 103 т и объемом 1 300 куб м.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка