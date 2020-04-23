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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине растет количество просроченных кредитов населению

В украинских банках выросла доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов населения и бизнеса.

В период с 1 марта по 13 апреля доля розничных просроченных кредитов выросла на 4,3 процентных пункта — до 26,6%.

Больше всего количество задолженностей растет в частных банках – с около 0,1% по состоянию на 1 марта до 4,9% в апреле, и в государственных – с 0,1% до 3,5%. В банках с иностранным капиталом это показатель увеличился с около 3,2% до 4,9%.

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Вместе с тем, доля просроченных кредитов малого и среднего бизнеса в гривне за этот период также увеличилась – на 5,1 п.п., до 23,3%, а в валюте – на 4,1 п.п., до 29,3%.

Напомним, эксперт объяснил, почему банки и микрофинансовые организации не одобряют кредит онлайн после начала карантина.

Источник: НБУ

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