Со скольки лет можно выезжать за границу?
Ребенок может путешествовать за границу с первых дней жизни. Если ему еще не исполнилось 16 лет, он может покидать территорию Украины только в сопровождении взрослых – одного или двух родителей, или уполномоченного ими третьего лица.
Дети, достигшие 16 лет, могут самостоятельно выезжать за территорию Украины без сопровождения взрослых.
Какие нужны документы на выезд с ребенком за границу?
В соответствии с законом Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, дети, которым еще не исполнилось 18 лет, имеют право выезжать за границу по одному из документов:
- загранпаспорт;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт.
В большинстве случаев для пересечения границы достаточно биометрического загранпаспорта на ребенка. Его можно оформить в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины. Желательно на всякий случай взять с собой свидетельство о рождении ребенка.
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Если ребенку исполнилось 14 лет, и он получил украинский паспорт нового образца (ID-карту), то для посещения некоторых стран не придется оформлять загранпаспорт. Среди них – Турция, Латвия, Литва, Эстония.
Если ребенок путешествует с одним из родителей, нужно предоставить нотариально заверенное согласие второго родителя. В этом документе обязательно нужно указать страну пребывания и планируемую длительность путешествия.
Если ребенок путешествует с третьим лицом, необходимо предъявить нотариально заверенное разрешение двух родителей (за исключением случаев, когда один из родителей умер, лишен родительских прав, не выплачивает алименты и т. д.).
Как оформить разрешение на вывоз ребенка за границу?
Разрешение на выезд ребенка за границу – это юридический документ, который обязательно заверяется нотариусом. Оформление занимает совсем немного времени – около 15–20 минут.
Необходимо прийти к нотариусу и подать ему такие документы:
- паспорта родителей;
- ИНН родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.
В зависимости от стоимости услуг нотариуса, за оформление доверенности придется заплатить около 200–300 грн. Пересечение границы возможно только по оригиналу документа.
Как выехать с ребенком за границу без согласия второго родителя?
Есть ряд ситуаций, когда нотариально заверенное разрешение второго родителя не требуется. Среди них:
- Если второй родитель – не гражданин Украины или лицо без гражданства (его имя должно быть указано в свидетельстве о рождении ребенка).
- Если в загранпаспорте родителя, с которым выезжает ребенок младше 16 лет, есть отметка о переезде на постоянное место жительство в другую страну или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве.
- Если предъявлен один из документов: свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о лишении родительских прав второго родителя, решение суда о признании второго родителя без вести пропавшим, решение суда о признании второго родителя недееспособным, решение суда о разрешении выезжать за пределы Украины без согласия второго родителя, справка о наличии долгов по выплате алиментов за четыре и более месяца (выдается органами исполнительной службы), свидетельство о рождении ребенка, в котором нет сведений об отце.
- Если ребенок выезжает за пределы Украины вместе с родителем, с которым фактически проживает, на срок до одного месяца. Цель поездки может быть любой – обучение, лечение, участие в детских соревнованиях, научных мероприятиях, учебных олимпиадах и конкурсах, оздоровление и отдых. В этом случае достаточно предоставить решение суда или органов опеки и попечительства, в котором подтверждено место проживания ребенка с родителем, с которым он выезжает за границу на срок не более одного месяца.
- Если один из родителей не выплачивает алименты в течение трех месяцев, и при этом ребенок имеет группу инвалидности или болен тяжелыми заболеваниями, предусмотренными частью 5 статьи 157 Семейного кодекса Украины. Среди таких заболеваний – поражения нервной системы, орфанные и онкологические заболевания, тяжелые врожденные пороки развития, инсулинозависимый сахарный диабет, детский церебральный паралич, психические расстройства, острые или хронические болезни почек. К этой категории относятся дети, которые нуждаются в трансплантации органов или паллиативной медицинской помощи. Необходимо предоставить справку лечебно-консультативной комиссии и справку исполнительной службы о неуплате алиментов в течение трех месяцев.
Какая установлена ответственность за нарушение миграционного законодательства?
Если будут нарушены сроки пребывания за границей, это повлечет наложение административного штрафа от 1 700 грн до 3 400 грн и запрет на выезд с ребенком за границу без согласия второго родителя на срок один год.